Орловским чиновникам поручили связаться с каждым пострадавшим от вражеских атак

Получена ли помощь, удовлетворен ли человек?

Поручение прозвучало в ходе совещания с главами муниципальных образований 22 января. Заместитель губернатора Орловской области по внутренней политике Ирина Патронова отметила, что разработаны и приняты нормативно-правовые акты по порядку оказания помощи гражданам.

«Нужно посмотреть: насколько они сработали, насколько они помогают обеспечивать потребности наших граждан в случае чрезвычайной ситуации», – сказала Ирина Патронова.

Утвержденный порядок предполагает, что пострадавшие от атак должны сами обратиться с заявлением. Нужно помочь людям понять, какие документы требуются, как их правильно сделать.

«Оказать непосредственную помощь каждому», – подчеркнула Ирина Патронова.

Также следует уделить внимание обратной связи.

«К сожалению, не всегда все члены семьи в курсе, что помощь уже оказана или что она оказана в полном объеме. Поэтому попрошу взять под личный контроль, связаться с каждым пострадавшим. Уточнить: получена ли помощь, удовлетворен ли помощью человек, какая помощь еще требуется?»

Ирина Патронова предупредила, что к этому вопросу вернутся в ближайшее время.

Отметим, в Орловской области с начала года сирены ревели девять раз. 21 января повреждено остекление нескольких домовладений и личный автотранспорт в Орле и других муниципалитетах. Нанесен незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона. 15 января повреждены фасады и остекление нескольких частных домовладений. 9 января пострадало здание магазина «Арсенал», а также экс-завода, располагающегося на противоположной стороне улицы.

ИА “Орелград”