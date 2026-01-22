В Орле установят шесть новых остановочных павильонов

22.1.2026 | 12:40 Новости, Транспорт

«Спецавтобаза» уже заключила соответствующий контракт.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Исполнителем является ООО «Производственная компания МДН-Пром». Выполнить работу нужно в течение 15 дней с момента заключения контракта.

Это обойдётся бюджету в 2 миллиона 300 тысяч рублей. В торгах участвовали ещё три компании. Однако победитель предложил более низкую цену за свои услуги.

Как сообщает пресс-служба горсовета Орла, в минувшем году мэрия выявила 38 перспективных мест для размещения новых павильонов. Финансирование этого вопроса ведётся «из вышестоящих бюджетов», включая областной дорожный фонд.

«Спецавтобаза» отвечает за содержание павильонов. В минувшем году предприятие отремонтировало 29 остановок. В 13 случаях заменили стёкла, разбитые вандалами, в 11 использовали металлические конструкции, ещё в пяти случаях – полипропилен.

ИА «Орелград»


