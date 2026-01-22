СМИ сообщили о задержании руководителей УК «Крылья» и СЗ «Фортуна»

Компании имеют отношение к жилому комплексу в Советском районе Орла.

«20 января 2026-го «отцы-основатели», генеральный директор ООО УК «Крылья» Никита Захаренко и генеральный директор ООО СЗ «Фортуна» Дмитрий Плясов были задержаны и заключены под стражу. Уголовное дело в отношении них возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», – пишет FLB.

Идут первичные следственные мероприятия, проведены обыски, решается вопрос о мере пресечения, информирует СМИ. По данным издания, речь идет о хищении десятков миллионов рублей. Официальных сообщений от СК или полиции Орловской области пока не было.

Никита Захаренко – генеральный директор и учредитель ООО УК “КРЫЛЬЯ”. Компания зарегистрирована в январе 2024 года в Малоархангельске. Открыто несколько видов деятельности, связанных с ремонтными работами, уборкой, ландшафтным дизайном. По данным kartoteka.ru, чистая прибыль в 2024 году – 2,7 млн рублей. Дмитрий Плясов – директор и соучредитель ООО “СЗ “ФОРТУНА”. Застройщик работает около 15 лет. Чистая прибыль компании по итогам 2024 года – 611,5 млн рублей. Последний проект – ЖК «Крылья» – связан с рядом негативных событий и отзывов. Жители соседнего МКД выступили против «захвата» их территории для проезда техники. В новом доме собственники оказались недовольны работой управляющей компании. Также возникли претензии к отведению сточных вод (по версии некоторых орловцев, в озеро Веселое банально стекает канализация).

ИА “Орелград”