Рынок сбережений в России вырос на 16 %

По результатам 2025 года рынок сбережений в России достиг 66,5 трлн рублей.

Прирост составил 16 %, или +9 трлн рублей. Рублевые пассивы увеличились на 18 % (+9,5 трлн рублей) и достигли 63 трлн рублей. Согласно аналитике ВТБ, особенно заметный рост пришелся на декабрь: рублевый рынок сбережений вырос на 7 % (+4,3 трлн рублей), что обусловлено сохраняющимися высокими ставками по накопительным продуктам. Портфель сбережений в иностранной валюте, напротив, сократился на 12 %.

Старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что 2025 год можно назвать «временем вкладчика». Накопление стало осознанным выбором для многих россиян — в том числе на фоне откладывания крупных покупок. Произошел окончательный сдвиг с валютных активов на рублевые инструменты.

«По нашим прогнозам, рост рынка сбережений продолжится и в этом году, пусть и более умеренными, но все еще двузначными темпами», – отметил Алексей Охорзин.

По данным Банка России, на 1 декабря 2025 года в Орловской области в кредитных организациях было размещено 251,397 млн рублей клиентов и 4,426 млн рублей в иностранной валюте. В конце 2024 года было 217,452 и 4,981 млн рублей соответственно.

ИА “Орелград”