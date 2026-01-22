Траты россиян на содержание авто выросли почти на 50 %

По данным ВТБ, в 2025 году клиенты заметно увеличили расходы на обслуживание автомобилей.

Общие траты на АЗС, автомойках и станциях технического обслуживания выросли на 46 %, а число оплат — на 41 % относительно 2024 года. При этом средний чек увеличился лишь на 4 % и составил 1,3 тысячи рублей.

На АЗС объем трат превысил 226 млрд рублей (+45 %). Совершено 158 млн транзакций. Количество покупок выросло на 33 %. Средний чек – 1,4 тысячи рублей (+7 %). В автосервисах клиенты потратили 19 млрд рублей (+55 %). Число оплат выросло на 43% и составило 3 млн операций. Средний чек – 5,8 тысячи рублей. Объем трат на автомойках превысил 7,2 млрд рублей (+70 %). Число оплат достигло 30 млн (+79 %).

Старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин подчеркнул, что автомобиль— это важный элемент качества жизни.

«В 2025 году люди стали заметно больше инвестировать в свои автомобили: расходы на них выросли почти на 50%», – отметил Алексей Охорзин.

Напомним, по данным 2024 года в Орловской области зарегистрировано 124 электромобиля и более 348 тысяч легковушек с двигателями внутреннего сгорания. Годом ранее было на 4,6 тысячи меньше. Если усреднить, машина есть практически у каждого второго орловца.

ИА “Орелград”