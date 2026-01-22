В райцентре Орловщины предлагали блюда из сомнительного мяса

Нарушение установили в региональном управлении Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, это произошло в рамках реакции на обращение гражданина. Изначально оно поступило в Роспотребнадзор.

Предприятие общественного питания под названием «Кафе-Дом» находится в посёлке Красная Заря. Его собственник — ИП Данилов В. Ю.

Управление Россельхознадзора провело выездное обследование. Выяснилось, что кафе предлагает готовую продукцию из сырья животного происхождения (свинины, фарша, птичьего мяса).

Однако электронные ветеринарные сопроводительные документы на сырьё не оформлялись. Установить происхождение, а также степерь качества и безопасности мяса не представляется возможным.

Пока что владельцу кафе объявили предостережение.

ИА «Орелград»