Число проектов бережливого производства скорректировали

Поправки внесены для правильного расчета областных субсидий с учетом реалий.

Вступило в силу постановление правительства Орловской области о внесении изменений в «Порядок предоставления из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, функции и полномочия учредителя в отношении которой осуществляет департамент промышленности и торговли Орловской области». Указанный порядок ранее был утвержден в целях реализации мероприятий государственной программы «Развитие промышленности Орловской области», а именно в части достижения результатов федерального проекта «Производительность труда».

Областные власти уточнили ожидаемые результаты предоставления субсидии, которая выдается по указанному направлению. По информации производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, по состоянию на 31 декабря 2026 года, 31 декабря 2027 года, 31 декабря 2028 года и 31 декабря 2029 года теперь планируется реализовать 5 проектов по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство».

Реализация проектов предусмотрена с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях – участниках федерального проекта. Ранее по состоянию на 31 декабря 2026 года планировалось реализовать 8 проектов, по состоянию на 31 декабря 2027 года – 12 проектов нарастающим итогом. Кроме того, правительство увеличило объем финансирования государственной программы «Развитие промышленности Орловской области» – с 517,306 миллиона рублей до 518,806 миллиона рублей.

«К числу показателей реализации ведомственного проекта «Оптимизация производственных систем предприятий на основе внедрения системы наставничества и инструментов бережливого производства» отнесено количество действующих учебных практических площадок в составе учебной производственной площадки «Фабрика Процессов», входящей в региональную инфраструктуру обеспечения повышения производительности труда», – поясняют аналитики.

В пресс-службе губернатора тем временем сообщили, что на ведомственный проект «Оптимизация производственных систем предприятий на основе внедрения системы наставничества и инструментов бережливого производства» из бюджета Орловской области было выделено 12,2 миллиона рублей. В его рамках в 2025 году Региональным центром компетенций были успешно реализованы проекты по оптимизации производства за счет внедрения бережливых технологий на двух предприятиях, а также по внедрению системы наставничества на четырех предприятиях.

«Также в дополнение к уже действующим учебным площадкам РЦК «Фабрика производственных процессов» и «Фабрика офисных процессов» создана учебная практическая площадка «Фабрика Логистических процессов», «Фабрика Управления Проектами», – добавили в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»