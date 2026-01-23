Под Орлом планируют построить 369 домов

Прогнозы по строительству включены в новый топливно-энергетический баланс.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила топливно-энергетический баланс на 2026 год. Он базируется на данных, предоставленных властями крупнейшими поставщиками энергоресурсов. Подобные документы обычно принимаются с перспективой на несколько лет вперед, но в конце каждого года их традиционно актуализируют с учетом новых реалий.

В новом документе окружных властей отмечено, что объем индивидуального жилищного строительства в ближайшие годы будут расти. В том числе потому, что местные власти сформировали почти четыре сотни земельных участков для индивидуальной жилой застройки. И 60 из указанных участков планируется выделить многодетным семьям. Работа по формированию участков под такую застройку велась в 2024-2025 годах.

По прогнозам окружных властей, в ближайшие годы под Орлом будет возведено не менее 369 индивидуальных жилых домов, соответственно, для них потребуются новые энергетические мощности. Данные за 2025 год еще окончательно не подсчитаны, но в 2024 году конечное потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории Орловского муниципального округа составило 279,4 тысячи тонн условного топлива.

При этом значительную часть ТЭР составляет потребление газа. Основной объем потребления ТЭР, порядка 47 процентов, приходится на различные предприятия. Доля населения Орловского муниципального округа в потреблении ТЭР оценивается в 36 процентов от общего объема потребляемых тут топливно-энергетических ресурсов. Новые дома, которые планируется возвести, будут подключены к газу. Следовательно, газопотребление на территории округа увеличится, что уже сейчас должны учитывать и власти, и поставщики ресурсов.

ИА «Орелград»