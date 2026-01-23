В Орле воспитанников детсада недокармливали

КСП озвучила итоги проверки дошкольного учреждения.

Контрольно-счетная палата города Орла представила краткий отчет о проверке эффективности и целевого расходования МБДОУ «Детский сад № 81 комбинированного вида» субсидий на выполнение муниципального задания и использования муниципального имущества. Проверяемый период охватил весь 2024 год и три квартала 2025 года. В результате были выявлены нарушения и недостатки. Особое внимание аудиторы обратили на организацию питания воспитанников детсада.

«В проверяемом периоде при организации питания воспитанников сада не соблюдались нормы по минимальным среднесуточным наборам пищевой продукции, установленные СанПин 2.3/2.4.3590-20, практически по всему перечню пищевой продукции. Воспитанники детского сада длительное время существенно недополучали основные группы продуктов питания, такие как яйцо куриное, мясо говядины, дрожжи и др.», – сообщает КСП.

Кроме того, в ходе проверки было установлено, что по сравнению с началом прошлого года за три квартала кредиторская задолженность детсада за поставленные ему продукты питания увеличилась более чем в 2,2 раза, в том числе: за счет средств бюджета города – в 5,6 раза, за счет родительской платы – в 1,5 раза. Что касается других нарушений, то аудиторы выявили завышение в дошкольном учреждении количества штатных единиц: в 2024 году – на 6,5 единицы, в 2025 году – на 5,5 единицы.

«Неэффективное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оплату труда работников, занимающих указанные должности сверх норматива, составило 2,61 миллиона рублей, в том числе: за 2024 год – 1,558 миллиона рублей, за 2025 год – 1,051 миллиона рублей, – отмечают в КСП. – С целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, недопущения их в будущем, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлено представление директору МБДОУ «Детский сад №81 комбинированного вида».

Отчет о результатах контрольного мероприятия КСП также направила в Орловский городской Совет народных депутатов, а основную информацию по нему – мэру города Орла, начальнику управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла и прокурору Советского района.

ИА «Орелград»