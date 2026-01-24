И почти 900 миллионов рублей отдали государству.

Управление ФНС России по Орловской области озвучило результаты деятельности самозанятых за все время действия в регионе специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Напомним, что сначала самозанятые появились в нескольких регионах России в порядке эксперимента. А до Орла они добрались в 2020 году. Тогда в регионе был принят закон «О введении в действие на территории Орловской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». И с 1 июля 2020 года орловцы могут стать самозанятыми.

По информации областной налоговой службы, за все это время орловские самозанятые заработали 22,2 миллиарда рублей и заплатили более 865 миллионов рублей налогов. Только за 11 месяцев 2025 года они пополнили бюджет на 323 миллиона рублей. Средний чек орловского самозанятого за весь период действия этого налогового режима составил 891 рубль. В настоящее время количество самозанятых в регионе превышает 52 тысячи человек. Только за последний год их число приросло на 10 тысяч человек.

«Плательщиками налога на профессиональный доход могут стать граждане, которые самостоятельно оказывают услуги или продают товар собственного производства, не имеют работодателя и наемных работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, – напоминает пресс-служба регионального Управления ФНС России. – Также самозанятые не сдают никакой отчетности, так как налог рассчитает налоговый орган на основе сведений о расчетах с покупателями».

Этот режим удобен еще и тем, что «работу самозанятым» можно совмещать с работой по трудовому договору. При этом зарплата не учитывается при расчете налога и трудовой стаж по месту работы не прерывается. Для применения данного спецрежима не обязательна регистрация в качестве идивидуального предпринимателя, а статус самозанятого позволяет платить с дохода от деятельности налог по низкой ставке: 4 или 6 процентов.

Еще одним преимуществом налоговики называют то, что в 2026 году самозанятые получили возможность оформлять оплачиваемые больничные листы. Для этого им нужно зарегистрироваться в Социальном фонде России и ежемесячно уплачивать взносы. Правда, право на получение пособия по временной нетрудоспособности у самозанятого возникает после шести месяцев уплаты взносов.

ИА «Орелград»