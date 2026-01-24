Назван средний размер взятки на Орловщине

Средний размер незаконного вознаграждения почти вдвое превышает средний уровень зарплат.

В 2025 году сотрудниками оперативных подразделений экономического блока полиции было выявлено 94 преступления коррупционной направленности, в том числе 26 фактов взяточничества. Средний размер незаконного денежного вознаграждения в минувшем году составил 125 тысяч рублей. Такие цифры привело Управление МВД России по Орловской области. Для сравнения: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций региона в октябре 2025 года составила 63 759 рублей.

«Во взаимодействии с УФСБ, прокуратурой области, Следственным управлением Следственного Комитета, Федеральной налоговой службой проводились целенаправленные мероприятия по выявлению и пресечению преступлений экономической и коррупционной направленности, – говорится в годовом отчете УМВД. – По итогам 2025 года возбуждено 486 уголовных дел указанной категории, в числе которых 97 совершены в крупном и особо крупном размере. Возбуждены уголовные дела по 22 преступлениям налоговой направленности».

К слову, доля преступлений экономической и коррупционной направленности в общей структуре преступности в минувшем году составила 7,3 процента. А всего в регионе было зарегистрировано 6613 преступлений. Кстати, одним из наиболее резонансных дел о взяточничестве стало дело, возбужденное по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) в отношении жителя города Ливны. Пикантность ситуации заключалась в том, что гражданин пытался подкупить сотрудника ФСБ.

Как ранее сообщала пресс-служба СУ СК России по Орловской области, в январе 2025 года гражданин узнал о том, что в отношении троих его родственников возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Суд по ходатайству следствия заключил их под стражу. За освобождение родственников из-под стражи и прекращение уголовного дела гражданин передал начальнику отделения органа безопасности по городу Ливны в качестве взятки денежные средства в размере 1 миллион 5 тысяч рублей, после чего был задержан с поличным оперативниками УФСБ России по Орловской области.

«Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Орловской области. Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 2 месяца с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима, со штрафом в размере свыше 10 миллионов рублей», – сообщала пресс-служба регионального СУ СК.

ИА “Орелград”