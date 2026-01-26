«Автономный» троллейбус будет курсировать по Выгонке

26.1.2026 | 13:15 Новости, Транспорт

Таковы планы на текущую неделю.

Фото: Администрация Орла

Напомним, речь идёт о троллейбусе на автономном ходу. Он находится в городе временно. Троллейбус проходит испытания, которые продлятся месяц.

Как рассказали в группе «Транспорт 57 | Транспорт Орла и Орловской области» «ВКонтакте», с 26 января по 1 февраля необычная техника будет курсировать по маршруту №15, то есть от переулка Южного до улицы Высоковольтной и обратно. Приводится и конкретное расписание.

На минувшей неделе «автономный» троллейбус видели на 909-м квартале.

vk.com/trans57

ИА «Орелград»


