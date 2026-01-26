Клычков поручил избавить освещение Орла от интернет-зависимости

Тему обсудили на совещании в администрации региона 26 января.

«Какая работа ведется, чтобы улучшить уровень освещенности?» – поинтересовался губернатор Андрей Клычков.

Исполняющая обязанности первого заместителя мэра Орла Мария Родштейн доложила, что в настоящий момент на территории улично-дорожной сети Орла более 14 тысяч светильников. Заменено в 2025 году порядка 10%, это 1328. В плане улучшение освещения на улице Московской и Московском шоссе, а также в рамках заключенных контрактов по ремонту дорог по улицам Колхозная, Машиностроительная, Игнатова.

«То есть работа будет продолжена», – заверила Мария Родштейн.

«С учетом того, что интернет у нас полноценный отключен, я все-таки прошу, чтобы отработали механизм включения, независимый от перепадов в интернете. Мы сейчас уже выстроили в систему, не должны давать сбой», – отметил Андрей Клычков.

Напомним, включение системы освещения по беспроводному каналу осуществляется с помощью различных технологий, которые используют радиосигналы для передачи команд на светильники или модули управления. Из-за ограничения работы мобильного интернета происходят сбои. На жалобы в соцсетях администрация города отвечает просьбами «отнестись с пониманием». Система вынуждена работать в «ручном режиме».

ИА “Орелград”