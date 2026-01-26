На Орловщине выявили сомнительные пчелосемьи

26.1.2026 | 12:23 Закон и порядок, Новости

В нарушениях уличили ряд хозяйствующих субъектов.

ИА “Орелград”

Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Нарушения выявили при оформлении ветеринарных документов на уже готовую продукцию — мёд.

Оказалось, что десять хозяйствующих субъектов не внесли сведения о самих пчелосемьях в соответствующую электронную систему («Хорриот»). Ещё три внесли данные, но сделали это в некорректной форме.

Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Также информация направлена в Управление ветеринарии Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU