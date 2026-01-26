На Орловщине выявили сомнительные пчелосемьи

В нарушениях уличили ряд хозяйствующих субъектов.

Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Нарушения выявили при оформлении ветеринарных документов на уже готовую продукцию — мёд.

Оказалось, что десять хозяйствующих субъектов не внесли сведения о самих пчелосемьях в соответствующую электронную систему («Хорриот»). Ещё три внесли данные, но сделали это в некорректной форме.

Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Также информация направлена в Управление ветеринарии Орловской области.

ИА «Орелград»