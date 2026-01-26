Росгвардейцы предлагают работу для настоящих мужчин

Новые сотрудники требуются в ОМОН «Крепость».

Спецподразделение существует уже 31 год. С 2016 года «Крепость» входит в структуру Управления Росгвардии по Орловской области.

Как рассказал командир отряда Андрей Филин, штат отряда расширили. В связи с этим в «Крепость» требуется значительное количество новых сотрудников.

«Потребность в личном составе имеется — практически в целом взводе. Хотел бы обратить внимание жителей нашего города — приходите, обращайтесь, защитники Отечества нам всегда нужны. Задачи стоят как в нашей области, так и за её пределами. Работа интересная, работа нужная», — пояснил Андрей Филин.

Командир орловского ОМОН «Крепость» рассказал, что подразделение предлагает желающим обучение по ряду программ. Служить можно по разным профилям. «У нас есть снайпера, взрывотехники, высотники, тактическая медицина», – поделился он.

Получить информацию по данному вопросу можно по номеру телефона +7 (4862) 36-05-37 или в Орле на Московском шоссе, 66-А.

ИА «Орелград»