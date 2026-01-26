Осужден виновник гибели девушки в ДТП под Ливнами

Виновника смертельного происшествия наказали принудительными работами.

Житель Ливенского района предстал перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщили в пресс-службе Ливенского районного суда, трагический дорожный инцидент произошел 27 августа 2025 года, в вечернее время. Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автодороги «Ливны-Навесное».

«Водитель автомобиля «Богдан-2110», в котором на переднем сиденье находилась 15-летняя девушка, не пристегнутая ремнем безопасности, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом ПАЗ, – следует из информации пресс-службы суда. – В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу, где скончалась».

Экспертиза подтвердила наличие прямой причинно-следственной связи смерти девушки с травмами, полученными в результате аварии. Впрочем, и подсудимый в судебном заседании вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства.

В качестве дополнительного наказания осужденный на два с половиной года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Вопрос о возмещении ущерба судом не рассматривался. Родственница погибшей девушки суду пояснила, что подсудимый уже добровольно возместил ей причиненный моральный и материальный ущерб, выплатив 600 тысяч рублей. Кроме того, он принес ей свои извинения, претензий к нему она не имеет.

«При назначении наказания суд учел наличие обстоятельств, смягчающих наказание, – активное способствование подсудимым расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение причиненного ущерба, состояние его здоровья, а также отсутствие отягчающих вину обстоятельств. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – добавили в пресс-службе Ливенского районного суда.

ИА «Орелград»