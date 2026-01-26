В Орловской области освятили районную больницу

Религиозная церемония прошла в Колпнянской ЦРБ.

Фото: Ливенская епархия

Об этом рассказали в Ливенской епархии.

Освящение проводилось по предложению главного врача ЦРБ — Александра Карпова. В нём участвовали трое священников епархии.

В соответствии с православными канонами были освящены все корпусы медицинского учереждения – поликлиника, здание самой больницы, отделение скорой помощи, а также гаражи и подсобные помещения.

Также в холле больницы провели молебен. На нём присуствовало руководство ЦРБ, а также врачи и медсёстры (те, которые в этот момент не должны были исполнять свои служебные обязанности).

