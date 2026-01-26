Участникам СВО обеспечат медицинскую помощь вне очереди

Гарантии вписаны в новую региональную программу.

В Орловской области утвержден «Порядок оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий». Его действие распространяется на участников специальной военной операции, поименованных в указе президента России года № 232 «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Новый документ гарантирует участникам СВО медицинской помощи во внеочередном порядке.

Понятно, что не все ветераны могут самостоятельно обратиться в медицинскую организацию, просто в силу состояния своего здоровья, ухудшившегося, например, из-за полученного ранения. Новый документ гласит, что в подобных случаях Фонд «Защитники Отечества», при согласии участника СВО, представляет в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области сведения о его месте нахождения и о возможных ограничениях в состоянии его здоровья.

Затем территориальный фонд определяет медицинскую организацию, выбранную участником СВО для получения первичной медико-санитарной помощи. Порядок оказания такой помощи определяет уже сама медицинская организация. Она обязана выделить для ветерана отдельного медицинского работника и оказать ему помощь во внеочередном порядке. Руководитель медорганизации вправе выделять фиксированное время и даты приема участников СВО для прохождения ими диспансеризации и диспансерного наблюдения. Если ветеран не может сам добраться до больницы или поликлиники, руководитель медорганизации обязан отправить к нему медицинскую бригаду.

«В течение месяца после получения медицинской организацией информации о прибытии участника специальной военной операции в Орловскую область ему организуется проведение диспансеризации, – говорится также в документе. – При проведении участнику СВО первого этапа диспансеризации врач-терапевт оценивает необходимость предоставления ему дополнительных обследований и консультаций специалистов в целях оценки состояния его здоровья. Рекомендуется обеспечить проведение таких дополнительных обследований и консультаций, в том числе консультирование медицинским психологом, в день осуществления первого этапа диспансеризации».

Если участник СВО нуждается в постоянном динамическом наблюдении за ним со стороны медицинских работников соответствующего профиля и проживает в отдаленном населенном пункте, то динамическое наблюдение может быть организовано с использованием телемедицинских технологий. При наличии показаний специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь предоставляется участнику СВО также во внеочередном порядке. Он имеет преимущественное право на пребывание в одноместной или двухместной палате. Участникам СВО положено бесплатное зубное протезирование и получение лекарств во внеочередном порядке за счет областного бюджета.

Тем временем филиал Фонда «Защитники Отечества» в Орловской области подвел итоги работы за 2025 год. Как сообщила пресс-служба губернатора, более 90 ветеранов боевых действий получили в прошлом году возможность пройти санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в центрах, подведомственных Социальному фонду России. Филиал фонда в Орловской области информирует ветеранов СВО о такой возможности, помогает с оформлением и сбором необходимых документов.

«Расширились меры поддержки, оказываемые фондом в отношении ветеранов СВО, имеющих инвалидность, – добавили в пресс-службе губернатора. – К техническим средствам реабилитации, не входящим в федеральный перечень и предоставляемых фондом добавились комплекты адаптивной одежды. 13 технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень, выдано по линии фонда в 2025 году. Двум ветеранам СВО, имеющим тяжелую форму инвалидности, вручили ключи от автомобилей с ручным управлением. 17 помещений адаптировано в 2025 году под нужды ветеранов СВО с инвалидностью».

ИА «Орелград»