Подрядчика для уборки трупов с улиц ищут в Орле

Речь идет о подборе и утилизации трупов животных.

Организатором тендера является администрация города Орла. Она готова выделить 200 тысяч рублей из своего бюджета. Контракт с подрядчиком заключит муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». В областной столице действует порядок оказания услуг по подбору и транспортировке для дальнейшей утилизации трупов животных, которому и должен будет следовать подрядчик. Муниципальные правила определяют условия сбора, перевозки, уничтожения биологических отходов, то есть трупов животных.

Но они не распространяются на территории, находящиеся в собственности или пользовании физических и юридических лиц. Согласно правилам сбор, перевозка и уничтожение трупов животных на территории города Орла должны осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды, ветеринарии и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При этом запрещается уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю, их сброс в водоемы, реки и болота, в бытовые мусорные контейнеры, а также вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. Трупы животных, собранные на территории муниципального образования, подлежат обязательному уничтожению в специальных печах или земляных траншеях, в биотермических ямах, ветеринарно-санитарных заводах. Ветсанутильзавод работает как раз под Орлом.

Городские власти разрешат подрядчику привлекать к уборке трупов соисполнителей – юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Это могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации, в том числе фонды, общественные организации, учреждения. Разрешено привлекать и индивидуальных предпринимателей. Вывозить трупы животных разрешено только на специально оборудованном для этого транспорте.

«Трупы животных незамедлительно осматриваются ветеринарным специалистом с целью установления причины смерти, о чем ветеринарным специалистом делается отметка в акте сбора трупов животных, – говорится в проекте контракта. – Место, где лежал труп, в случае его нахождения на твердом покрытии, моют и дезинфицируют, в случае его нахождения на почве и грунте, место дезинфицируют сухой хлорной известью из расчета 5 кг/м2, затем почву перекапывают на глубину 25 см».

ИА «Орелград»