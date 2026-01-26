В «Защитниках Отечества» заявили об отсутствии разногласий с экс-участником ЧВК

Ранее СМИ сообщили, что он пытался нанести себе увечья.

Орловское отделение фонда опубликовало в своих соцсетях официальный комментарий. Там рассказали, что работают с данным бойцом ещё с 2023 года.

Мужчина обратился в фонд, так как хотел оформить удостоверение ветерана боевых действий, а также меры социальной поддержки. «Филиал фонда сразу включился в работу, помог собрать и отправить необходимые документы, оказал содействие в медицинском обследовании», – рассказали в «Защитниках Отечества».

В 2024 году по направлению, полученному в филиале, данный боец прошёл реабилитацию в Волгограде и получил техническое средство для соответствующих домашних занятий.

Однако при получении статуса ветерана боевых действий возникли сложности — именно потому, что боец заключал контракт с ЧВК (которая расформирована). Сейчас в таких случаях удостоверения оформляются через Минобороны.

У бойца есть справка, выданная общественной организацией «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов». Как пояснили в фонде, она не имеет юридической силы. Чтобы подтвердить, что орловец участвовал в СВО, нужны заявления очевидцев, причём заверенные у нотариуса.

В «Защитниках Отечества» рассказали, что 15 января боец встретился с руководством филиала фонда в Орловской области. «Разногласия были сняты на месте», – сообщили в организации.

В настоящий момент пакет необходимых документов, дополненный заверенными показаниями других участников СВО, повторно направлен в Министерство обороны.

Также в фонде указали, что продолжат оказывать мужчине всю необходимую поддержку.

ИА «Орелград»