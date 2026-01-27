Аферисты стали маскироваться под начальников

Орловцев предостерегли от контактов с цифровыми двойниками руководителей.

Жителям Орловской области рассказали об использовании цифрового двойника – мошенники с помощью нейросетей имитируют не только голос, но и внешность руководителя организации. Преступники рассылают сообщения или звонят, представляясь руководителем. Они сообщают, что данные компании якобы утекли мошенникам, и компания находится под угрозой. Затем жертве звонят якобы из полиции или ФСБ и просят ответить на все вопросы и выполнить определенные действия.

Правительство региона в профилактических целях опубликовало некоторые приемы, которые используют мошенники. Например, злоумышленники могут выставлять в мессенджере ту же «аватарку», что и у реального руководителя, но писать с другого номера. Аферисты просит свою жертву никому не рассказывать об их разговоре, угрожая в противном случае уголовным делом.

Аферисты часто употребляют слова «быстро», «срочно», «нет времени», манипулируют жертвой, запугивают, угрожают в том числе увольнением и даже уголовной ответственностью за непредоставление информации. «Чтобы защитить себя от мошенников, рекомендуется немедленно прервать разговор и позвонить реальному руководителю, а также обратиться в полицию и банк», – сообщается в памятке

Тем временем на заседании итоговой коллегии УМВД России по Орловской области было отмечено, что реализация мероприятий региональной «дорожной карты» по противодействию кибермошенничеству, а также ряд принятых законодательных мер на федеральном уровне поспособствовали тому, что в 2025 году количество таких мошенничеств сократилось на 18,3 процента.

Основная часть продолжает совершаться дистанционным способом. В прошлом году удалось раскрыть 181 такое преступление.

«Вместе с тем, правоприменительная практика по данному составу свидетельствует о том, что в ряде случаев, несмотря на проводимую профилактическую и разъяснительную работу, потерпевшие становятся жертвами повторных угроз и обещаний возврата похищенных средств со стороны мошенников, переходя из роли потерпевшего в число их пособников, выступая в роли курьеров и переводя деньги злоумышленникам», – следует из отчета УМВД.

В настоящее время сотрудники орловской полиции активизировали меры по разъяснению жителям региона новых форм и методов работы преступников. Ведется большая работа по профилактике мошенничеств. Соответствующие памятки раздаются гражданам и размещаются на объектах торговли, в общественном транспорте, образовательных организациях и медицинских учреждениях. Всего в течение 2025 года было распространено 17 тысяч памяток.

ИА «Орелград»