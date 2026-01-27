Интернет-магазины торговали подозрительными гибридами

На виртуальную торговлю обратили внимание сотрудники Россельхознадзора.

В 2025 году в рамках планового наблюдения было выявлено два интернет-магазина, предлагающих к реализации на территории Орловской и Курской областей более 115 сортов овощных культур, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию на территории Российской Федерации. Три информационных письма для принятия мер реагирования были направлены в органы внутренних дел Орловской области. Об этом сообщило Территориальное управление Россельхознадзора.

«Сорт — это группа растений с отличительными признаками, отобранными путем селекции, – пояснили специалисты. – Эти свойства не меняются от поколения к поколению, поэтому собранные с таких растений семена при дальнейших посевах будут в точности повторять все признаки родительского растения. Гибрид — это растение, полученное в результате скрещивания двух или более растений с целью соединения их лучших качеств.

В ТУ Россельхознадзора говорят, что к сортам и гибридам все относятся по-разному. Кто-то думает, что гибридные семена – это опасно, и не покупает их. Другие считают гибриды передовым достижением селекции и постоянно находятся в поиске новинок. Выбор зависит от целей и условий выращивания. Если нужна высокая урожайность и устойчивость к болезням, то выбор рекомендуют делать в сторону гибрида, если нужна стабильность и предсказуемость результатов, то лучше выбрать сорт.

Отличить сорт и гибрид при покупке семян можно по маркировке F1 – так обозначают гибриды первого поколения. Впрочем, не всегда маркировка имеется или ей можно доверять. Так, в 2025 году специалисты ТУ Россельхознадзора в ходе выездных обследований торговых точек проконтролировали 15,4 тысячи партий пакетированных семян овощных культур.

Было установлено, что 250 партий находились в продаже с маркировкой, которая не соответствовала требованиям нормативных документов. Кроме того, было проконтролировано 28,8 тысячи саженцев, от которых было отобрано 80 проб. Последние изучили эксперты испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторные исследования показали, что 5,6 тысячи саженцев не соответствовало установленным требованиям по посадочным качествам.

ИА «Орелград»