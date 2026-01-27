Орловчанка наказала коллекторов рублем

Сначала она отбилась от их иска, а затем выиграла свой иск.

Оба дела слушались в Болховском районном суде. Сначала исковое заявление подала коллекторская организация. Она просила о взыскании с местной жительницы задолженности по договору займа. Однако в октябре прошлого года суд отказал коллекторам в удовлетворении их требований в связи с пропуском срока исковой давности.

Чтобы отбиться от иска, гражданка нанимала частнопрактикующего юриста, который оказал ей целый ряд юридических услуг. В частности, он изучил и проанализировал судебную практику, сложившуюся в России по подобным спорам, неоднократно консультировал гражданку, составил возражения на исковое заявление коллекторов, участвовал в суде при рассмотрении дела.

Как пояснили в пресс-службе Болховского районного суда, согласно квитанциям и акту приемки-сдачи выполненных работ гражданка заплатила юристу 12 000 рублей за оказание юридической помощи. Эту сумму она в своем иске потребовала взыскать в ее пользу с коллекторской организации, как с проигравшей стороны. В рамках нового процесса суд установил факт несения гражданкой судебных расходов на оплату услуг представителя, и связь между расходами и делом о взыскании задолженности по договору займа. В результате иск был удовлетворен.

«Исходя из категории сложности данного дела, принимая во внимание объем совершенных представителем ответчика действий по составлению документов, количество его явок в судебное заседание, длительность и сложность процесса, сложившуюся в регионе стоимость оплаты аналогичных услуг, а также иные обстоятельства, которые влияют на размер оказанных услуг, суд пришел к выводу об удовлетворении требований гражданки о взыскании судебных расходов. Определение не вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Болховского районного суда.

Ранее Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу сообщало, что по итогам трех кварталов 2025 года орловцы заняли у микрофинансовых организаций 459 миллиона рублей, или на 20 процентов меньше, чем годом ранее. По состоянию на 1 октября 2025 года орловцы задолжали микрофинансистам почти 740 миллионов рублей.

