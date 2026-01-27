Бюджет Орловской области будет расти вместе с дефицитом

В 2034 году бюджет превысит 90 миллиардов рублей.

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Орловской области на период до 2034 года в новой редакции утвердил губернатор Андрей Клычков. Своим постановлением глава региона скорректировал также показатели финансового обеспечения государственных программ Орловской области на период их действия и на долгосрочный период до 2034 года.

«В частности, размер прогнозируемого дохода консолидированного бюджета на 2026 год увеличен с 58,059 миллиарда рублей до 71,488 миллиарда рублей, на 2027 год – с 65,261 миллиарда рублей до 74,126 миллиарда рублей; размер прогнозируемых расходов консолидированного бюджета на 2026 год – с 60,962 миллиарда рублей до 73,479 миллиарда рублей, на 2027 год – с 68,524 миллиарда рублей до 76,21 миллиарда рублей», – сообщил по этому поводу производитель регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

В 2034 году объем доходов консолидированного бюджета Орловской области должен составить 90,931 миллиарда рублей, объем расходов – 93,35 миллиарда рублей. Отметим, что на каждый последующий год областные власти прогнозируют исполнение консолилированного бюджета с дефицитом. Так, на 2026 год он прогнозируется в сумме 1,99 миллиарда рублей, на 2034 год – в сумме 2,418 миллиарда рублей.

Напомним, общий объем доходов областного бюджета на 2026 год на данный момент запланирован в сумме 59,988 миллиарда рублей, расходов – в сумме 60,979 миллиарда рублей. Таким образом, на текущий момент запланированный дефицит бюджета составляет 990 миллионов рублей, или на 1 миллиард рублей меньше прогнозного показателя.

К слову, в 2026 году планируется реализация 11 национальных проектов на территории Орловской области, расходы на это предусмотрены в объеме 7,977 миллиарда рублей. В целом областной бюджет сохранил свою социальную направленность: расходы на социальную сферу составят 38,913 миллиарда рублей, или 63,8 процента в общем объеме расходов.

ИА «Орелград»