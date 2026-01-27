Орловским предпринимателям обещают льготы за спецрежимы

Они вправе использовать льготу по налогу на имущество за 2025 год.

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения или специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», освобождаются от налога на имущество в отношении объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, помещений), используемых для предпринимательской деятельности. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба.

«Аналогичная льгота установлена для объектов недвижимости, используемых при осуществлении видов предпринимательской деятельности, по которым применяется патентная система налогообложения», – следует из ведомственного сообщения. Получить льготу предприниматель может на основании заявления, поданного им в налоговый орган. Если он не подал заявление, но и не отказался от льготы, то освобождение от налога предоставляется автоматически – на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными федеральными законами.

«Такой беззаявительный порядок используется, если налоговый орган располагает сведениями, подтверждающими право налогоплательщика на льготу за определенный период, – пояснили в налоговой службе. – Например, действующий договор аренды помещения, патент с указанием адреса здания в качестве места осуществления предпринимательской деятельности и т.п.».

Ранее пресс-служба УФНС России по Орловской области сообщила, что в регионе стабильно растет число налогоплательщиков, применяющих спецрежимы. Наиболее популярным специальными налоговыми режимами в Орловской области остаются упрощенная и патентная системы налогообложения, а также налог на профессиональный доход. Так, к 1 декабря 2025 года количество представителей бизнеса, применяющих УСН, превысило 21 тысячу и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось почти на 1,5 тысячи.

Патент применяют более 8 тысяч орловских предпринимателей – на 170 больше, чем в 2024 году. В качестве плательщиков налога на профессиональный доход – самозанятых зарегистрировано свыше 49,5 тысячи орловцев, что более чем на 10,3 тысячи человек больше, чем было годом ранее. Применение специальных налоговых режимов помогает оптимизировать налоговую нагрузку и упростить ведение бизнеса, пояснили в региональном Управлении ФНС.

«С 2025 года налогоплательщикам нашего региона доступен новый спецпежим – автоУСН, при использовании которого отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. К 1 октября в Орловской области автоУСН применяли 88 налогоплательщиков. Подобрать оптимальную систему налогообложения поможет сервис ФНС России «Выбор подходящего режима налогообложения». Он будет полезен как уже действующим компаниям и предпринимателям, так и людям, только планирующим открыть свое дело», – подсказали ранее в областной налоговой службе.

