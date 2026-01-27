«Масленицу» в Орле проведут 22 февраля

Власти уже начали готовить город к проводам зимы.

Администрация Орла объявила об организации праздничной торговли на территории муниципального автономного учреждения культуры «Централизованный парковый комплекс города Орла». Речь идет о проведении мероприятий, посвященных празднику «Широкая масленица». Намечены они на 22 февраля. Праздничная торговля будет развернута в основном в Городском парке культуры и отдыха, но часть торговых мест отведут и на территории Детского парка.

Централизованный парковый комплекс уже начал прием заявок от желающих принять участие в праздничной торговле. За право торговли придется заплатить. Всего планируется «разыграть» 95 торговых мест. Внешний вид нестационарного объекта должен соответствовать тематике праздничного мероприятия. Как отмечают организаторы, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения заявки на участие в праздничной торговле принимаются в электронной форме.

«Возможна отмена праздничной торговли на территории МАУК «Централизованный парковый комплекс города Орла» по независящим от организатора обстоятельствам, связанных с исполнением Решений регионального оперативного штаба», – также заранее предупреждают организаторы. Мэрия утвердила рекомендуемый ассортиментный перечень предлагаемой для реализации продукции – непродовольственных и продовольственных товаров.

Так, на «Масленицу» разрешат торговать сувенирами, изделиями народного художественного промысла, игрушками и шарами, выпечкой без кремовых начинок, разнообразными кондитерскими изделиями, шоколадом, поп-корном, сладкой ватой, безалкогольными напитками, мороженым, а также кулинарной продукцией предприятий общественного питания при условии соблюдения ими санитарно-эпидемиологических требований к деятельности торговых объектов, реализующих пищевую продукцию.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»