Около 51 кг наркотиков изъяли на Орловщине

В региональном Управлении МВД России под председательством генерал-майора полиции Андрея Токарева состоялось расширенное заседание коллегии. На нем были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел за 2025 год. Андрей Токарев отметил, что работа строилась в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ, Министерством внутренних дел РФ, а также с учетом состояния оперативной обстановки в регионе.

«Особое внимание уделено вопросам предупреждения террористических и экстремистских проявлений, противодействию организованной преступности, незаконному обороту оружия, наркотиков, преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий, контролю за миграционными процессами и ряду других направлений, – сообщила пресс-служба УМВД. – Реализован комплекс мероприятий в сфере противодействия наркопреступности».

Так, в минувшем году во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами (УФСБ и Росгвардией) на территории Орловской области было выявлено 532 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Из них 195 преступлений было совершено в крупном и особо крупном размере. В целом из незаконного оборота изъято более 50,8 кг наркотических средств.

Выявлено 453 административных правонарушения, по которым наложены штрафы на общую сумму около 2 миллионов рублей. К уголовной ответственности за совершение наркопреступлений за год было привлечено 136 человек, в том числе 40 участников организованных преступных групп и двое иностранных граждан. В УМВД подчеркнули, что актуальность работы по противодействию наркопреступности не снижается.

«В отчетном периоде на территории Орловской области было организовано проведение двух этапов межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025», двух этапов межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак», оперативно-профилактического мероприятия «Наркоман», антинаркотических акций «Даже не пробуй», «Автобус в будущее» и «Сообщи, где торгуют смертью» – перечислили в УМВД.

ИА «Орелград»