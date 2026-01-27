Орловский чиновник не ответил на обращение воронежца

Бездействие обернулось для чиновника административным штрафом.

Мировой судья Урицкого района Орловской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ. Его фигурантом стал начальник районного отдела сельского хозяйства и землепользования. Было установлено, что чиновник проигнорировал обращение гражданина. Как пояснили в пресс-службе суда, ранее в администрацию Урицкого района поступило обращение от жителя Воронежской области.

Порядок рассмотрения обращений граждан регулирует соответствующий федеральный закон. Он предписывает государственным органам, органам местного самоуправления и должностным лицам направлять мотивированный ответ гражданам в течение 30 дней с момента поступления обращения. При этом ответ не должен быть формальным. Закон гласит, что каждое обращение граждан подлежат обязательному рассмотрению чиновниками в соответствии с их компетенцией. В данном случае чиновник не уложился в отведенный 30-дневный срок.

«В судебном заседании начальник отдела сельского хозяйства и землепользования администрации Урицкого района вину в совершении административного правонарушения признал полностью, – информирует пресс-служба суда. – Оценив представленные доказательства, мировой судья пришел к выводу о виновности в связи с неисполнением своих служебных обязанностей должностного лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ».

За нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращения гражданина чиновника наказали административным штрафом в размере 5000 рублей, и постановление мирового судьи уже вступило в законную силу. Сообщается также, что наказание было назначено с учетом характера совершенного правонарушения, личности виновного и его имущественного положения.

