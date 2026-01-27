Молодую орловчанку спасли усилиями десятков врачей

У 21-летней Лии диагностировали тяжёлую форму онкологии.

Диагноз поставили в минувшем году. Как рассказали в Орловском онкологическом диспансере, у девушки нашли редкую и агрессивную опухоль, которая относилась к категории герминогенных (то есть происходящих из первичных половых клеток). Она выросла до 18 сантиметров. Новообразование поразило средостение (область между плевральными полостями, грудиной и позвоночником), одно из лёгких, и, частично, сердце.

Долгое время состояние молодой пациентки оставалось критическим. Врачи считали опухоль практически неоперабельной. «Венозный доступ для лечения оказался невозможен – вены были закупорены тромбами», – пояснили в учреждении.

На одно из профессиональных мероприятий из Москвы в Орёл прибыла заведующая отделением комбинированных методов лечения НМИЦ радиологии Минздрава России Анна Пайчадзе. Она осмотрела проблемную пациентку. При помощи столичных коллег из НМИЦ радиологии орловские врачи начали первый курс химиотерапии – прямо в реанимации. Лечение являлось жизненно необходимым.

Как пояснили в учреждении, лекарства поступали в организм через бедренную вену. Это стало возможным благодаря участию сосудистого хирурга из Орловской областной клинической больницы.

После курса состояние больной стабилизировалось. Девушку смогли перевезти в Москву. Здесь она лечилась в НМИЦ радиологии и ММНКЦ имени Боткина. Лия пережила сложнейшее хирургическое вмешательство. Чтобы провести многочасовую операцию успешно, была создана мультидисциплинарная команда из торакальных хирургов, кардиохирургов и онкологов двух учреждений.

В итоге опухоль успешно удалили. Когда врачи оперировали на сердце, то подключали пациентку к аппарату искусственного кровообращения. Финальным этапом стали новые курсы химиотерапии в орловском онкодиспансере.

ИА «Орелград»