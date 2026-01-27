На Орловщине выставили на продажу оскандалившийся спортзал

27.1.2026 | 7:09 Важное, Новости, Экономика

В 2022-м его крыша рухнула.

Спортзал находился в распоряжении болховского филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса. Здание располагается в Болхове на улице Добровольцев Урала, 1.

ЧП случилось в 2022-м, в августе. Обошлось без пострадавших. Резервный фонд областного правительства выделял на устранение последствий обрушения 1,4 миллиона рублей.

Теперь городская администрация выставила здание на торги. Вторым лотом идёт газовая котельная, расположенная по тому же адресу. Третьим — участок, где находятся объекты.

Площадь здания составляет 862,7 квадратов, котельной — 12,8, земли — 1414.

Начальная цена за все три лота — 2 миллиона 726 тысяч 016 рублей 90 копеек. Заявки принимаются до 16 февраля. Итоги подведут 24 числа того же месяца.

