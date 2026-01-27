В Орле женщина отсудила чужую дачу

Ей удалось доказать, что земля приведена в порядок ее усилиями.

Женщина обратилась в Северный районный суд с требованием признать за ней право собственности на земельный участок в бывшем товариществе «Буревестник».

С 2000 года орловчанка открыто и непрерывно владела соседним земельным участком, считая его бесхозным. В 2023 году при попытке оформить землю администрация Орла отказала: по данным Росреестра, участок был предоставлен в собственность некому мужчине еще в 1993 году. В ходе разбирательств выяснилось, что владелец дачи умер. А его наследники не заявляли прав на участок. Орловчанка на протяжении более 20 лет обрабатывала чужую землю, выращивала садово‑огородные культуры. Суд допросил свидетеля, подтвердившего длительную заботу об участке со стороны соседки.

Согласно ст. 234 ГК РФ, право собственности в силу приобретательной давности возникает при добросовестном, открытом и непрерывном владении имуществом как своим собственным в течение 15 лет. Наследники, хотя и имели право на дачу, фактически не проявили интереса. Их бездействие свидетельствует о том, что участок фактически был брошен.

Иск орловчанки удовлетворен — за ней признано право собственности на спорную землю в силу приобретательной давности.

Мотивированный текст решения изготовлен 12 января 2026 года.

ИА “Орелград”