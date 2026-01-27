В Орле на территории одного из СНТ нашли элемент взрывного устройства

Клычков дал официальные разъяснения по ситуации в Советском районе.

Губернатор Орловской области сообщил, что несколько дней назад поступила информация об обнаружении элемента взрывного устройства. В связи с этим незамедлительно начались работы по охране и оцеплению места происшествия. Все происходит в соответствии с регламентом, утвержденным на комиссии по чрезвычайным ситуациям города Орла, подчеркнул глава региона. Жителей информируют, в том числе посредством обходов домов. Контроль над ситуацией осуществляют правоохранительные органы и Министерство обороны. В ближайшие дни планируется изъять подозрительные предметы. Основная часть оперативных мероприятий запланирована на среду и четверг, уточнил губернатор.

«Также понимаем, что нагрузка на специалистов по соседним областям еще более высокая – ожидаем решений», – заключил Андрей Клычков.

Напомним, уведомления о готовности получили жители Веселой слободы (территории, ограниченной улицами Генерала Родина, Генерала Жадова, рекой Орлик). Их попросили при уведомлении покинуть свои квартиры и дома. Судя по комментариям к эфиру губернатора в соцсетях, граждане, оказавшиеся в непосредственной близости от объекта, уже отселены.

ИА “Орелград”