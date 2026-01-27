В Орле на территории одного из СНТ нашли элемент взрывного устройства

27.1.2026 | 7:40 Важное, Новости, Происшествия

Клычков дал официальные разъяснения по ситуации в Советском районе.

Фото: vk.com/orelregion_government

Губернатор Орловской области сообщил, что несколько дней назад поступила информация об обнаружении элемента взрывного устройства. В связи с этим незамедлительно начались работы по охране и оцеплению места происшествия. Все происходит в соответствии с регламентом, утвержденным на комиссии по чрезвычайным ситуациям города Орла, подчеркнул глава региона. Жителей информируют, в том числе посредством обходов домов. Контроль над ситуацией осуществляют правоохранительные органы и Министерство обороны. В ближайшие дни планируется изъять  подозрительные предметы. Основная часть оперативных мероприятий запланирована на среду и четверг, уточнил губернатор.

«Также понимаем, что нагрузка на специалистов по соседним областям еще более высокая – ожидаем решений», – заключил Андрей Клычков.

Напомним, уведомления о готовности получили жители Веселой слободы (территории, ограниченной улицами Генерала Родина, Генерала Жадова, рекой Орлик). Их попросили при уведомлении покинуть свои квартиры и дома. Судя по комментариям к эфиру губернатора в соцсетях, граждане, оказавшиеся в непосредственной близости от объекта, уже отселены.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU