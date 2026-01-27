Орловская областная больница обратила внимание на проблемы с «Госуслугами»

В учреждении заверили, что с их стороны все оформляется в установленном порядке.

В БУЗ ОО «ООКБ» отметили, что в последнее время выросло число обращений, связанных с неполадками в работе портала «Госуслуги». Соответствующая публикация появилась в соцсетях.

Пользователи сообщают о следующих проблемах: не открываются поступившие документы, невозможно скачать файлы, многократно приходят одинаковые уведомления, документы отображаются с ошибками или не загружаются вовсе. В учреждении разъяснили, что подобные вопросы следует направлять напрямую в службу технической поддержки портала «Госуслуги».

В БУЗ Орловской области «ООКБ» подчеркнули, что выполняют все регламентные действия по формированию и передаче медицинских документов в систему – в установленном порядке и в предусмотренные сроки. Орловцев призвали учитывать данную информацию при возникновении аналогичных ситуаций.

ИА “Орелград”