Орловская инфляция оказалась ниже российской

Годовая инфляция в регионе заметно снизилась.

По данным Росстат, в Орловской области в декабре 2025 года цены выросли на 0,26 процента по отношению к ноябрю. Годовая инфляция заметно снизилась и составила 5,23 процента что ниже, чем в целом по стране (5,59 процента). По данным Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, в ноябре 2025 года в целом по России годовая инфляция составляла 6,64 процента.

«Рост цен в последний месяц года был низким и в пересчете на год составил 2,6 процента, – следует из информации регулятора. – Чтобы инфляция стала устойчиво низкой, Банк России будет поддерживать высокие процентные ставки в экономике. По прогнозу, в 2026 году инфляция опустится до 4-5 процентов и стабилизируется вблизи 4 процентов в дальнейшем».

В декабре в Орловской области больше всего подорожали непродовольственные и продовольственные товары, в целом за год цены на них выросли меньше, чем общая инфляция. Так, товары непродовольственной группы по сравнению с ноябрем 2025 года подорожали на 0,37 процента, а в годовом исчислении – на 3,27 процента. Ценник на продукты питания в декабре увеличился на 0,28 процента, в годовом исчислении – на 4,79 процента.

Услуги за месяц подорожали не так заметно – в декабре они поднялись в цене всего на 0,07 процента. Однако за год их стоимость выросла больше, чем потребительская корзина в целом, – на 8,91 процента. Как следует из информации регулятора, с исключением сезонности цены в декабре росли практически такими же темпами, как и в ноябре. «С одной стороны, выросли затраты производителей некоторых непродовольственных товаров. С другой стороны, рост цен сдерживало укрепление рубля и увеличение предложения отдельных продуктов питания», – считают специалисты регионального отделения Банка России.

ИА «Орелград»