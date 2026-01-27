В Урицком районе избрали нового атамана

О состоявшейся процедуре рассказали в департамент внутренней политики Орловской области.

В Нарышкино прошел внеочередной выборный Круг ХКО Урицкого района ООКО ВКО «ЦКВ», где избрали нового атамана. В мероприятии участвовали представители местной власти и силовых структур, наставники кадетских классов и казаки. По итогам голосования атаманом ХКО Урицкого района избран Ерёмин А. А.

Ранее атаманом Хуторского Казачьего Общества Урицкого района Орловского Отдельского Казачьего Общества Войскового Казачьего Общества “Центральное Казачье Войско” был Юрий Губанов. Он скончался в декабре.

ИА “Орелград”