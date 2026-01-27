В Урицком районе избрали нового атамана

27.1.2026 | 9:50 Новости, Общество

О состоявшейся процедуре рассказали в департамент внутренней политики Орловской области.

Фото: департамент внутренней политики

В Нарышкино прошел внеочередной выборный Круг ХКО Урицкого района ООКО ВКО «ЦКВ», где избрали нового атамана. В мероприятии участвовали представители местной власти и силовых структур, наставники кадетских классов и казаки. По итогам голосования атаманом ХКО Урицкого района избран Ерёмин А. А.

Ранее атаманом Хуторского Казачьего Общества Урицкого района Орловского Отдельского Казачьего Общества Войскового Казачьего Общества “Центральное Казачье Войско” был Юрий Губанов. Он скончался в декабре.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU