Региональный проект «Поддержка семьи» появился на Орловщине

Его уже встроили в структуру программы развития образования.

Соответствующее постановление издало правительство региона, которое внесло изменения в паспорт государственной программы «Образование в Орловской области». Общий объем ее финансирования немного сократили – 89,301 миллиарда рублей до 8,929 миллиарда рублей. Однако при этом в структуру программы включен региональный проект «Поддержка семьи».

Он предусматривает улучшение состояния инфраструктуры детских садов «посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью». В документе не указано, какие именно детские сады собираются строить в регионе. Однако руководитель областного департамента образования Татьяна Патова на выездном заседании профильного комитета облсовета заявила: «Планируется строительство двух детсадов в Орловской области в период с 2028 по 2030 годы. Это будет Орловский муниципальный округ, Болховский микрорайон. Там сейчас один детский сад и он, можно сказать, «захлебывается», родители вынуждены водить детей в детские сады Советского района [Орла]».

Что касается программы, то в ней уже предусмотрено финансирование строительства в размере 224,188 миллиона рублей. Денежные средства будут выделены в 2028 году, а улучшение инфраструктуры детских садов новым региональным проектом предусмотрено к 2030 году. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 212,979 миллиона рублей. Оставшиеся средства должны поступить из «консолидированных бюджетов муниципальных образований».

Тем временем власти города Орла увеличили размер родительской платы в группе пребывания детей при пятидневной рабочей неделе – с 2665 рублей до 3217 рублей в месяц. Размер платы за группу круглосуточного пребывания детей вырос с 2995 рублей до 3615 рублей в месяц, за группу кратковременного пребывания детей – с 12,74 рубля до 16,65 рубля за один час пребывания. В постановлении администрации города отмечено, что родительская плата за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми должна в первую очередь направляться на оплату расходов по организации питания.

И только оставшиеся после этого денежные средства детсадам разрешено направлять на другие расходы, связанные с их деятельностью по присмотру и уходу воспитанников. Раньше требования к расходованию родительской платы были более четкими. Так, детсадам было разрешено тратить на организацию питания детей 70 процентов средств родительской платы, а оставшиеся 30 процентов дошкольные организации могли тратить на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, соблюдение ими личной гигиены и режима дня.

Одновременно вступило в силу постановление правительства Орловской области о формировании и ведении региональной информационной системы доступности дошкольного образования, в том числе предоставлении родителям и законным представителям детей сведений из региональной информационной системы доступности дошкольного образования. Согласно документу на смену «Виртуальной школе» официально пришла подсистема «Информационная система доступности дошкольного образования» государственной информационной системы Орловской области «Образование-57».

