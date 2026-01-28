Горсовет рассмотрит вопрос о приватизации ритуального МУПа

МУП РОУ могут преобразовать в общество с ограниченной ответственностью.

В пятницу в 10:00 часов в малом зале администрации города Орла состоится восьмое заседание Орловского городского Совета народных депутатов седьмого созыва. Из анонса пресс-службы городского парламента следует, что в основную повестку дня включено 13 вопросов, а дополнительные вопросы будут обсуждены в разделе «Разное». Среди прочего депутаты планируют рассмотреть вопрос о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Орла на 2026 год.

Поправка планируется только одна: мэрия Орла предлагает дополнить план таблицей «Муниципальные унитарные предприятия, подлежащие приватизации путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью». Впрочем, в таблицу включат только муниципальное унитарное предприятие ритуально-обрядовых услуг города Орла, которое уже в ближайшем будущем может сменить свой правовой статус.

К слову, указанное предприятие существует уже почти 33 года. Для сравнения: средний возраст подобных предприятий в целом по отрасли составляет 11 лет. Основной вид деятельности МУП РОУ: организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Но оно также имеет лицензию на перевозку пассажиров автобусами. МУП РОУ не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.

Согласно данным открытых информационных систем, уставный капитал МУПа составляет 2 миллиона рублей, что значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для МУПов (100 тысяч рублей). В 2024 году организация получила выручку в сумме 49,2 миллиона рублей, что на 3,6 процента больше, чем годом ранее. К началу 2025 года совокупные активы организации составляли 28,9 миллиона рублей, сократившись за год на 7,7 процента.

При этом чистые активы МУП РОУ по состоянию на 31 декабря 2024 года оценивались в 17,6 миллиона рублей. Результатом работы МУП РОУ за 2024 год называется убыток в размере 3,4 миллиона рублей. В 2023 году убыток был в 4,7 раза меньше. Организация не применяет специальных режимов налогообложения, то есть находится на общем режиме. Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на конец 2025 года.

Напомним, что прогнозный план приватизации муниципального имущества города Орла депутаты горсовета утвердили в конце прошлого года. Предполагается, что он может принести городской казне доходы в размере 259,02 миллиона рублей, в том числе от реализации муниципального имущества – 237,74 миллиона рублей, от продажи земельных участков, находящихся под объектами приватизации, – 21,07 миллиона рублей, от продажи трех легковых автомобилей – 201 тысячу рублей.

ИА “Орелград”