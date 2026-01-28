Курский подрядчик приступил к ремонту Отрадинской школы

Работы проводит ООО «Курская бетонная компания».

Контракт подписали в сентябре. Ремонт обойдётся в 105 миллионов рублей. Срок окончания работ – июль 2027 года.

Школа находится во Мценском районе. Как рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, предстоят масштабные задачи.

В здании обустроят новый вентилируемый фасад и входные группы. В школе установят новые дверные блоки, заменят некоторые окна. Обновится покрытие полов и оснащение санузлов.

Будут проделаны и работы по внутренней отделке помещений. Некоторые из них перепланируют.

Кроме того, предусмотрена замена инженерных сетей и коммуникационных систем (включая вентиляцию, пожарную сигнализацию, устройства, связанные с охраной).

Ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

ИА «Орелград»