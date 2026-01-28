В горсовете Орла заменят депутата от «СР»

Это подтвердил руководитель регионального отделения фракции Руслан Перелыгин.
Елену Герасимову заменят на Елену Бобкову. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Герасимовой обсудят на ближайшей сессии (в эту пятницу).
Перелыгин рассказал «Орёлтаймс», что замена является абсолютно полноценной.
«Елена [Бобкова] долгое время была помощником депутата и знает лучше многих, как эффективно работать. На выборах в горсовет ей не хватило для победы на округе чуть больше 20 голосов», — указал руководитель регионального отделения фракции «Справедливая Россия — За правду».
Портал сообщает, что Герасимова покидает горсовет по собственному желанию. Другие подробности пока не известны.
В горсовет орловчанка попала по списку. Местом её работы является ИП Эренс. В.В..
ИА «Орелград»