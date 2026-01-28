«Не с кондачка»: Клычков объяснил действия вокруг взрывного объекта в Орле

Губернатор Орловской области коснулся темы в ходе прямого эфира 28 января.

В минувшие выходные некий объект был обнаружен на территории одного из СНТ в районе Веселой слободы. Жители части города, ограниченной улицами Генерала Родина, Генерала Жадова и рекой Орлик, уведомлены о необходимости собрать вещи и быть готовыми покинуть дома. Не принимает воспитанников детский сад №16. Максимально сократилась посещаемость школы №15. Учащиеся в итоге переведены на удаленку. Накануне «Организатор перевозок» сообщил об ограничении движения в этой части Советского района. Через пару часов администрация города назвала эти данные «фейком». Госучреждение пост удалило. Неопределенность и напряжение в воздухе.

Андрей Клычков отметил, что вопросов об уничтожении «элементов взрывного или взрывчатого объекта» поступает много. Ситуация находится под контролем силовиков, заверил глава региона.

«Сейчас с Минобороны и МЧС отрабатываем документально. Ждем приезд специалистов, специальной техники. Здесь ключевой вопрос безопасности. Без специалистов и специальной техники его извлекать не имеет смысла, никакой перспективы. Когда перекрытие улиц? Когда будут выводить? Когда техника прибудет и начнутся работы, проинформируем, поясним. Будем работу проводить в спокойном режиме – не с кондачка, как говорится. Смотрел, есть ряд публикации … Ну, дорогие друзья, я буду стараться информацию давать оперативно, заранее».

В комментариях к эфиру мэр Орла Юрий Парахин уточнил, что зону эвакуации определяют специалисты. Если дома попадают в нее, непременно будет подомовой обход, заверил градоначальник. Информация по срокам появится в группе администрации города примерно за день до ограничения, написал Юрий Парахин. При этом, по словам мэра, эвакуация уже началась (видимо, из домов рядом с объектом). Вернуться можно будет “после завершения всех работ”.

ИА “Орелград”