На Орловщине собрали почти 65 миллиардов рублей налогов

За минувший год объем сборов вырос примерно на семь процентов.

Управление ФНС России по Орловской области озвучило итоги сбора налогов и иных платежей за минувший год. По данным ведомства, всего за 2025 год в консолидированный бюджет РФ на территории региона было собрано без малого 65 миллиардов рублей налогов. По сравнению с 2024 годом объем платежей увеличился на 6,9 процента, или на 4,2 миллиарда рублей.

Поступления в федеральный бюджет оцениваются в 18,4 миллиарда рублей, объем их сборов по сравнению с предыдущим годом увеличился на 9,9 процента, или на 1,7 миллиарда рублей. Объем налоговых сборов в территориальный бюджет в минувшем году превысил 46,5 миллиарда рублей. В данном случае показатель 2024 года оказался превзойден на 5,8 процента, или на 2,5 миллиарда рублей.

«Кроме того, налоговой службой как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за 2025 год на территории Орловской области собрано более 37,2 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 10,8 процента, или на 3,6 миллиарда рублей», – добавили в пресс-службе регионального Управления ФНС.

Напомним, что в регионе уже стартовала декларационная кампания, в рамках которой орловцам необходимо отчитаться о своих доходах, полученных в 2025 году. Подать декларацию по форме 3-НДФЛ следует до конца апреля, а оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля. Предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов: имущественных, социальных и инвестиционных. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

«У налогоплательщиков – пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» есть возможность получения налоговых вычетов в упрощенном порядке, без сбора документов и представления декларации, – напоминают орловские налоговики. – После того, как от работодателей (налоговых агентов) и банков поступают сведения, налоговый орган информирует пользователей личного кабинета о возможности получения того или иного вычета».

В этом случае налоговики сами направляют налогоплательщику предзаполненное заявление, которое надо только утвердить для получения вычета. В УФНС пояснили, что такое заявление налоговый орган формирует не позднее 20 марта – по сведениям, представленным до 25 февраля, и не позднее 20 дней в случае представления сведений после 25 февраля. То есть налогоплательщику ничего не надо предпринимать до появления предзаполненного заявления в его личном кабинете.

ИА “Орелград”