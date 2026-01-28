ООО “УК “Зеленая роща” предлагает коммерческие услуги по профессиональному ремонту контейнеров для ТКО

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО “УК “Зеленая роща” расширяет спектр своих услуг и объявляет о запуске коммерческого предложения по ремонту контейнеров для накопления ТКО.

Данная услуга предназначена для управляющих компаний, ОМСУ, ТСЖ, промышленных предприятий и других организаций, заинтересованных в поддержании рабочего состояния ёмкостей для отходов.

В рамках услуги предоставляется комплексный ремонт, включающий:

Очистку и помывку контейнеров от загрязнений.

контейнеров от загрязнений. Рихтовку (выравнивание) деформированных металлических поверхностей.

деформированных металлических поверхностей. Сварочные работы для устранения разрывов и трещин.

для устранения разрывов и трещин. Покраску с использованием износостойких материалов.

с использованием износостойких материалов. Замену повреждённых элементов, включая колёса и участки металла.

Стоимость ремонта формируется на основе детальной калькуляции, учитывающей нормы времени и расход материалов.

«Мы накопили значительный опыт в обслуживании парка контейнеров и понимаем, насколько важно поддерживать их в исправном состоянии. Это не только продлевает срок службы оборудования, но и способствует соблюдению санитарных норм и эстетическому виду придомовых территорий. Наше коммерческое предложение — это профессиональный, быстрый и экономически обоснованный сервис для всех, кто хочет избежать затрат на приобретение нового оборудования», — комментирует главный инженер регионального оператора Роман Субботин.

Преимущества обращения в ООО “УК “Зеленая роща”:

Опыт и экспертиза: работаем с объектами разной степени сложности и объёма.

работаем с объектами разной степени сложности и объёма. Оперативность: чёткая организация процесса ремонта.

чёткая организация процесса ремонта. Качество материалов: используем проверенные расходные материалы.

Для получения детального коммерческого предложения, расчёта стоимости и согласования условий ремонта просим обращаться по контактным данным, указанным ниже.

Контакты для заявок:

ООО “УК “Зеленая роща”

8-910-203-78-43

office@greenpark57.ru

https://www.greenpark57.ru/

Реклама. Рекламодатель ­ – ООО «УК «Зеленая роща» ИНН 5753062527.