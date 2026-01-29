Компания «Пумос» из-за долга потеряла микроскоп

Орловский региональный Центр поддержки экспорта высоко оценивал потенциал производителя.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск УФНС по Орловской области к ООО «Пумос» об обращении взыскания на заложенное имущество.

Компания не уплатила налоги и пени в установленный срок. УФНС направило требование. Оно было оставлено без ответа. Поскольку долг не был погашен, налоговый орган принял решение о взыскании за счет денежных средств на счетах. Также арестовано имущество. Вынесено два постановления в ноябре 2024 года и январе 2025. Арестованы литьевая машина, термопластавтомат, микроскоп, автомобиль «Рено Сандеро», многофункциональный автомат, станок. Возбуждено исполнительное производство на сумму 4 030 046 рублей 02 копейки.

Задолженность ООО «Пумос» на момент рассмотрения дела в арбитраже составила 5 646 523 рубля 83 копеек и не была погашена. Арбитражный суд Орловской области постановил обратить взыскание в пользу УФНС по Орловской области на заложенное имущество ООО «ПУМОС» на общую сумму 4 090 869,24 руб. Дополнительно с компании взыскана госпошлина в доход федерального бюджета — 50 000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

По данным kartoteka.ru, по одному адресу в Орле зарегистрировано ООО «Пумос» и АО «Пумос». Генеральный директор – Молодых Алина Алексеевна. Учредители ООО, претензии к которому рассматривали в арбитраже, – Путилин Владимир Юрьевич, Ремига Мария Михайловна. Основатели АО – Москаленко Сергей Владимирович и Путилин Владимир Юрьевич. «Пумос» принимал участие в модернизации уличного освещения в Орле. В 2018 году исполнительный директор АО «Пумос» Путилин Евгений Владимирович вышел в финал регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины».

