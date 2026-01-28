Виновника ДТП с пострадавшим осудили на Орловщине

По вине подсудимого женщина получила тяжелые травмы.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Потерпевшей по делу выступала женщина, которая в июне 2025 года двигалась по дороге за рулем легкового автомобиля «Hyundai Getz». Она ехала по главной дороге, следовательно, имела преимущество в движении. Однако об этом правиле словно забыл водитель автомобиля «Great Wall», который и предстал перед судом. Он двигался со стороны второстепенной автодороги. Как установили следствие и суд, в зоне действия дорожного знака «Уступите дорогу» он нарушил ПДД, пересекая проезжую часть главной автодороги.

Проще говоря, подсудимый не уступил дорогу следовавшему по главной дороге автомобилю марки «Hyundai Getz. Как пояснили в пресс-службе Покровского районного суда, в результате произошло столкновение иномарок. Автоледи, по преступной небрежности подсудимого, были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Потерпевшая против этого не возражала.

Виновник ДТП получил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. При вынесении вердикта суд учел, что преступление относится к категории небольшой тяжести, что подсудимый совершил неосторожное преступление впервые, а к административной ответственности ранее не привлекался. Подсудимый представил удовлетворительные характеристики по месту своего жительства. Учел суд и состояние его здоровья, и влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

«По делу потерпевшей заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда, – добавили в пресс-службе суда. – Учитывая, что разрешение гражданского иска связано с установлением степени физических и нравственных страданий, перенесенных потерпевшей, истребованием дополнительных доказательств, суд счел целесообразным признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке».

ИА «Орелград»