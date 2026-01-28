Регоператор капремонта не получит субсидию при крупных долгах

К условиям субсидирования регоператора капремонта добавили справку из налоговой.

Правительство Орловской области внесло изменения в «Правила предоставления из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

«К числу документов, необходимых для получения субсидии, отнесена справка Федеральной налоговой службы об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 календарных дней (представляется по собственной инициативе)», – сообщают они.

Штатное расписание некоммерческой организации регионального оператора капитального ремонта, а также его изменение подлежит согласованию с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Причем при рассмотрении департаментом штатного расписания должно проверяться наличие необходимых средств на выплату заработной платы испрашиваемой численности работников по представленному штатному расписанию.

Поправками также установлено, что при реорганизации фонда капремонта форме слияния, присоединения или преобразования в соглашение о предоставлении субсидии, заключенное им с департаментом, должны быть внесены изменения. В частности, в подобном случае стороны должны будут заключить дополнительное соглашение, указав в нем новый статус и название получателя субсидии, то есть правопреемника регоператора капремонта.

А при его реорганизации в форме разделения/выделения, а также при его ликвидации соглашение вообще расторгается. При этом неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет. Впрочем, подобные сценарии кажутся маловероятными для их претворения в жизнь, поскольку регоператор в своем статусе успешно работает уже много лет.

К слову, правительство также в очередной раз обновило параметры областной адресной программы. Согласно обновленной редакции документа в регионе запланировано проведение капитального ремонта 4367 многоквартирных домов общей площадью 15685725,52 квадратных метров. Ранее планировалось проведение капитального ремонта 4359 многоквартирных домов общей площадью 15495213,63 квадратных метров.

