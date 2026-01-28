В Ливнах для чиновников утвердили правила взыскания долгов

«Методичка» предусмотрена для структурных подразделений местной мэрии.

Администрация города Ливны утвердила регламент реализации полномочий администраторов доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним. Документ разработали в целях сокращения просроченной дебиторской задолженности по доходам и принятия своевременных мер по ее взысканию. Еще одна задача – усиление контроля за поступлением неналоговых доходов, администрируемых структурными подразделениями мэрии.

Согласно документу работу с дебиторской задолженностью по доходам ведут: отдел бухгалтерского учета и отчетности; юридический отдел; комитет экономики, предпринимательства и торговли; отдел архитектуры и градостроительства; административная комиссия; комиссия по делам несовершеннолетних. На них возложено проведение один раз в квартал инвентаризации расчетов с должниками и мониторинга платежного состояния должников. В частности, чиновники должны отслеживать, не вступили ли должники перед бюджетом в процедуру банкротства.

Также чиновники должны проводить работу по урегулированию дебиторской задолженности по доходам в досудебном порядке, в том числе направлять должникам претензии об уплате неустоек, штрафов и пеней. А на случай невыполнения должниками обязательств о добровольной уплате предусмотрены меры по принудительному взысканию задолженности. В подобных случаях чиновникам предписано идти в суд, чем должен заниматься юридический отдел во взаимодействии с другими структурными подразделениями мэрии.

Ранее на совещании у главы города главный специалист юридического отдела Ирина Рогожина отчиталась о работе административной комиссии. Она сообщила, что по итогам 9 месяцев 2025 года комиссия рассмотрела 50 материалов об административных правонарушениях, вынесла 17 предупреждений и наложила 33 административных штрафа на общую сумму 69 тысяч рублей.

Наибольшее количество протоколов, а именно 19, касались фактов нарушения законодательства в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и предоставления коммунальных услуг. По таким делам было вынесено четыре предупреждения и наложено 15 штрафов на общую сумму 18 тысяч рублей.

«Кроме того, комиссией рассматривались материалы: за нарушение требований организации сброса отходов производства и потребления; нанесение надписей, рисунков, графических изображений; размещение, расклеивание, вывешивание объявлений, листовок, плакатов, афиш и иных информационных материалов вне отведенных для этих целей мест; нарушение схемы размещения нестационарных объектов; нарушение тишины и покоя граждан», – сообщала по этому поводу пресс-служба администрации Ливен.

ИА «Орелград»