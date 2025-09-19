«СР» определилась с депутатами по спискам в новый горсовет Орла

19.9.2025 | 14:45 Новости, Политика

Партию представят директор «Лесоторговой» и сотрудник ИП.

Фото: oryol.spravedlivo.ru

Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» определилась с депутатами по спискам, которые будут представлять её в горсовете Орла седьмого созыва.

Ими стали директор «Лесоторговой базы» Фёдор Другов и Елена Герасимова, которая является сотруднцией индивидуального предпринимателя.

Другов родился в Курской области в 1985 году. Получил два высших образования, оба — в Орловском государственном техническом университете (дипломы от 2006 и 2008 годов).

Герасимова родилась в 1975-м в Орле. Окончила ОГУ имени Тургенева. Её работодатель — индивидуальный предприниматель Виктория Эренс. Должность — директор по коммерции.

Напомним, также у этой партии будет ещё шесть кандидатов, но уже избранных по округам. Кроме того, в новом горсовете будет по одному представителю от ЛДПР, «Новых людей» и «Партии пенсионеров», трое — от КПРФ и 24 — от «Единой России».

