Департамент ЖКХ попал под проверку администрации губернатора

Ревизоры в плановом режиме оценили соблюдение законодательства о капремонте домов.

Результаты плановой выездной проверки департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области обнародовала администрация губернатора. Она проводилась сотрудниками главного контрольного управления губернатора. Ревизоры проверили соблюдение департаментом требований законодательства Российской Федерации к порядку проведения торгов, объявленных для поиска подрядчиков на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Порядок привлечения подрядчиков регламентирован постановлением правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615. Для каждого конкретного дома отбирает подрядчиков региональный оператор капремонта. Но отбирает их из перечня тех организаций, которые допущены к таким торгам по решению областных властей. А таким отбором занимается уже департамент. Для этого в регионе ведется реестр квалифицированных подрядных организаций.

Проверкой был охвачен период с 1 июня 2024 года по 30 сентября 2025 года. В результате было выявлено свыше 30 нарушений, носящих, в основном, технический характер. Так, по мнению ревизоров, шесть участников предварительных отборов были включены в реестр квалифицированных подрядных организаций с нарушениями обязательных требований. Обратили внимание ревизоры и на то, что в восьми случаях формы расчета по страховым взносам и штатно-списочные составы сотрудников, представленные в заявках потенциальных подрядчиков, содержали неполную информацию.

В одном случае подрядчик не представил копии документов по исполненным ранее договорам на капремонт, принял участие в отборе. Подобные документы необходимы для подтверждения положительного опыта подрядчика – они должны подтверждать, что подрядчик успешно провел капремонт, уложился в смету, а результаты работ были приняты заказчиком. В шести случаях заявки участников предварительных отборов были не полными и не содержали информацию о подтверждении их соответствия требованиям отбора.

В трех случаях на заседаниях комиссии по проведению предварительных отборов отсутствовал представитель управления, отвечающего за государственную охрану объектов культурного наследия. А это важно, поскольку капремонт проводится и в домах-памятниках, и требования к таким зданиям для подрядчиков предъявляются особые, чтобы не нарушить предмет охраны.

Также ревизоры считают, что в ряде случаев потенциальные подрядчики не были уведомлены или уведомлены с опозданием о месте, дате и времени проведения заседания комиссии о проведении предварительных отборов. Информация о результатах плановой выездной проверки была направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях. Кроме того, данные проверки были направлены в прокуратуру региона – для сведения.

ИА «Орелград»