Железнодорожникам напомнили об ответственности за жизнь граждан

Занятие по профилактике непроизводственного травмирования прошло в Орле.

Занятие провели орловский транспортный прокурор Матвей Степанов и его старший помощник Елена Евтюхова. В роли слушателей выступили представители Московской железной дороги, территориальной организации профессионального союза железнодорожников, машинисты локомотивных бригад. Прокурорские работники провели с ними беседу по вопросам обеспечения мер безопасности и профилактики непроизводственного травмирования граждан на железной дороге.

Мероприятие прошло в эксплуатационном локомотивном депо «Орел – Сортировочный» ОАО «РЖД». Как сообщили в Орловской транспортной прокуратуре, спикеры рассказали собравшимся об основных причинах травматизма, порядке действий машинистов в пути следования при таких случаях. Они также разъяснили гражданско-правовую и уголовную ответственность за причинение вреда жизни и здоровью граждан источником повышенной опасности. «В конце состоялась дискуссия по проблемным вопросам, отмечена важность и актуальность проведения подобных встреч на регулярной основе», – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее на совещании в администрации Орловской области прозвучала информация о том, что в минувшем году на железнодорожных переездах региона произошло три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых смертельные травмы получили два человека. В целях усиления мер безопасности и предотвращения дорожно-транспортных происшествий в 2025 году железнодорожники провели текущий ремонт на 18 переездах в Орловской области.

На тех переездах, где произошли дорожно-транспортные происшествия, железнодорожники разместили информационные баннеры для привлечения внимания водителей. Проводятся ежеквартальные акции «Внимание, переезд!». Также были установлены да информационных щита с напоминаниями о правилах безопасности на железнодорожных переездах – вдоль трассы М2 «Крым», на 355 километре, по обеим сторонам дороги.

«Кроме того, обновлено асфальтовое покрытие на подъездах к ним, – сообщала по этому поводу пресс-служба губернатора. – Также на одном переезде заменено резинокордовое покрытие, на шести – обновлены шумовые полосы на подъездах к ним, на восьми – установлены новые направляющие столбики, На 35 переездах выполнены работы по улучшению сектора видимости».

