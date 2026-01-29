Под Орлом осудили бывших сотрудников исправительной колонии

Они нашли у осужденных мобильники, но скрыли этот факт от руководства.

Уголовное дело в отношении трех теперь уже бывших сотрудников исправительной колонии № 5 общего режима рассмотрел Урицкий районный суд Орловской области. Их признали виновными в совершении преступления против государственной власти и интересов государственной службы. Преступление они совершили, являясь действующими должностными лицами Федеральной службы исполнения наказаний. Как пояснили в пресс-службе Урицкого районного суда, сотрудники колонии во время обыска нашли у заключенных запрещенные предметы, а именно мобильные телефоны и комплектующие к ним.

Однако они решили скрыть информацию об этом от начальства. По версии следствия, сделали это фигуранты «с целью укрыть упущение в своей работе». Дело в том, что одной из их служебных задач является «предотвращение поступление запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения». Фигуранты хотели, во-первых, избежать возможной дисциплинарной ответственности, во-вторых, улучшить показатели своей работы, что, наоборот, позволяло им надеяться на поощрение.

«В результате сговора указанных лиц обнаруженные при обыске запрещенные предметы незаконно были вывезены за пределы исправительного учреждения и уничтожены вопреки требованиям закона, – информирует пресс-служба суда. – В судебном заседании подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись. При назначении наказания всем троим подсудимым, суд учитывал характер и степень общественной опасности преступления, личность каждого виновного, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей».

Дело дошло до Орловского областного суда. С учетом апелляционного определения один из осужденных получил 3 года 6 месяцев реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также его на 3 года лишили права занимать должности на государственной службе в учреждениях уголовно-исполнительной системы, связанные с осуществлением функций представителя власти. Два других фигуранта получили по 3 года лишения свободы условно с лишением на 2 года права работать в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Кроме того, суд лишил осужденных специальных званий. Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»